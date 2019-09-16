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16 вересня 2019, понеділок, 11:29 5
Економіка 2019-09-16T11:36:17+03:00
Українські Новини
Виробництво м'яса збільшилося майже на 10%: у лідерах Волинь та Вінничина

Виробництво м'яса збільшилося майже на 10%: у лідерах Волинь та Вінничина

М'ясо. Фото: pixabay
М'ясо. Фото: pixabay

У серпні 2019 року порівняно з серпнем 2018 року виробництво м'яса збільшилося на 9,7%, або на 23 тис. тонн, і склало 258,9 тис. тонн у той час, як багато українців заміняють м'ясо картоплею.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У серпні виробництво м'яса в живій вазі збільшилося порівняно з липнем на 2%, або на 5 тис. тонн.

У січні-серпні 2019 року порівняно з січнем-серпнем 2018 року виробництво м'яса збільшилося на 6,5%, або на 131 тис. тонн, і склало 2 145,6 тис. тонн.

Виробництво м'яса в живій вазі в серпні, за даними Держстату, тис. тонн:

  серпень 2019 у % до липня 2019 у % до серпня 2018
Загалом 258,9 102,0 109,7

Виробництво м'яса по регіонах України в січні-серпні, за даними Держстату, тис. тонн:

  Усі категорії господарств Спеціалізовані Господарства населення
  2019 2018 2019 у % до 2018 2019 2018 2019 у % до 2018 2019 2018 2019 у % до 2018
Загалом 2 145,6 2 014,6 106,5 1 498,1 1 347,5 111,2 647,5 667,1 97,1
Вінницька 407,7 313,6 130,0 379,4 278,8 136,1 28,3 34,8 81,3
Волинська 98,2 98,4 99,8 70,0 68,1 102,8 28,2 30,3 93,1
Дніпропетровська 206,3 198,9 103,7 190,3 182,2 104,4 16,0 16,7 95,8
Донецька 72,9 74,7 97,6 56,7 57,2 99,1 16,2 17,5 92,6
Житомирська 47,3 44,4 106,5 12,8 10,0 128,0 34,5 34,4 100,3
Закарпатська 41,7 42,0 99,3 1,2 1,5 80,0 40,5 40,5 100,0
Запорізька 37,9 40,3 94,0 16,7 18,5 90,3 21,2 21,8 97,2
Івано-Франківська 74,4 73,9 100,7 40,0 38,8 103,1 34,4 35,1 98,0
Київська 183,1 196,8 93,0 132,3 147,1 89,9 50,8 49,7 102,2
Кіровоградська 47,6 46,8 101,7 14,1 13,5 104,4 33,5 33,3 100,6
Луганська 8,2 5,7 143,9 2,5 1,7 147,1 5,7 4,0 142,5
Львівська 116,4 108,2 107,6 69,3 60,2 115,1 47,1 48,0 98,1
Миколаївська 19,7 21,0 93,8 4,4 3,6 122,2 15,3 17,4 87,9
Одеська 35,4 38,7 91,5 6,0 7,4 81,1 29,4 31,3 93,9
Полтавська 61,3 56,1 109,3 43,1 37,4 115,2 18,2 18,7 97,3
Рівненська 50,7 49,9 101,6 21,2 18,6 114,0 29,5 31,3 94,2
Сумська 38,8 37,3 104,0 16,8 15,2 110,5 22,0 22,1 99,5
Тернопільська 48,6 46,3 105,0 26,0 23,1 112,6 22,6 23,2 97,4
Харківська 76,5 68,1 112,3 36,7 27,6 133,0 39,8 40,5 98,3
Херсонська 46,5 48,8 95,3 8,8 8,9 98,9 37,7 39,9 94,5
Хмельницька 55,9 55,4 100,9 28,6 28,0 102,1 27,3 27,4 99,6
Черкаська 306,4 289,3 105,9 287,0 270,3 106,2 19,4 19,0 102,1
Чернівецька 34,1 32,7 104,3 14,5 12,8 113,3 19,6 19,9 98,5
Чернігівська 30,0 27,3 109,9 19,7 17,0 115,9 10,3 10,3 100,0

Раніше Українські Новини писали про індекс м'ясного кошика. Також у квітні сало подешевшало майже на гривню.

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