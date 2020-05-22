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22 травня 2020, пʼятниця, 10:07 8
Силові структури 2020-05-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: загинув один військовий, семеро поранені

Загострення на Донбасі: загинув один військовий, семеро поранені

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 21 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, поранені двоє, ще п'ятеро отримали бойові травми. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Широкіно, Павлополя, Старогнатовки, Авдіївки та Богданівки.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкрив вогонь з 120 мм мінометів, а з захисникам Трьохізбенка - з мінометів 82-го калібру.

"На жаль, за минулу добу в результаті обстрілу ворога Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів отримали поранення і ще п'ятеро - бойові травми ... За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили не менше чотирьох російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у Богданівки, а неподалік Верхньоторецької застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня на Донбасі поранені двоє українських військових, знищений один бойовик.

А 17 травня Донбасі поранені троє українських військових, знищені двоє бойовиків.

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