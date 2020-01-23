У "Слузі народу" є чотири неформальні групи депутатів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що у фракції існують 4 неформальні групи депутатів. Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська Правда", передають Українські Новини. На питання журналіста про кількість неформальних груп Арахамія відповів, що їх чотири, однак він відмовився називати їх і хто туди входить. "Я не визнаю. Ви мені говорите - я коментую", - відповів депутат на питання про наявність так званих груп бізнесмена Іллі Павлюка та депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського. Арахамія вважає, що неможливо запобігти появі груп у фракції і що доцільно зменшувати їх вплив. "Завжди можуть з'явитися нові "групи", тому потрібно напрацювати технологію роботи з малими групами. Тут ключове слово - малими. Це 10-12 чоловік до 15 максимум. Для нас це мало, це 10% від загального складу. Якщо більше - це для нас загроза, ми з цим будемо активно боротися", - зазначає парламентарій. За його словами, виявляти формування допомагає система "Великого брата", яка аналізує голосування депутатів і знаходить закономірності. Також політик називає малоймовірним оголошення дострокових виборів в Раду. "Ймовірність зменшилася до 40% за рахунок того, що ми вчимося", - заявив Арахамія. Як повідомляли Українські Новини, Арахамія прогнозує, що три міністри можуть написати заяву про відставку. Також Арахамія повідомив, що у "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука.