У "Слузі народу" є чотири неформальні групи депутатів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що у фракції існують 4 неформальні групи депутатів.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська Правда", передають Українські Новини.

На питання журналіста про кількість неформальних груп Арахамія відповів, що їх чотири, однак він відмовився називати їх і хто туди входить.

"Я не визнаю. Ви мені говорите - я коментую", - відповів депутат на питання про наявність так званих груп бізнесмена Іллі Павлюка та депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського.

Арахамія вважає, що неможливо запобігти появі груп у фракції і що доцільно зменшувати їх вплив.

"Завжди можуть з'явитися нові "групи", тому потрібно напрацювати технологію роботи з малими групами. Тут ключове слово - малими. Це 10-12 чоловік до 15 максимум. Для нас це мало, це 10% від загального складу. Якщо більше - це для нас загроза, ми з цим будемо активно боротися", - зазначає парламентарій.

За його словами, виявляти формування допомагає система "Великого брата", яка аналізує голосування депутатів і знаходить закономірності.

Також політик називає малоймовірним оголошення дострокових виборів в Раду.

"Ймовірність зменшилася до 40% за рахунок того, що ми вчимося", - заявив Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія прогнозує, що три міністри можуть написати заяву про відставку.

Також Арахамія повідомив, що у "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука.