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22 січня 2020, середа, 23:19 1
Верховна Рада і партії 2020-01-22T23:23:19+02:00
Українські Новини
Арахамія вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС

Арахамія вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС

Анна Рудык
Євросоюз, Слуга народу, Давид Арахамія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

В той час, як Зеленський заявив, що потрібно взяти Україну в ЄС замість Британії рлава фракції Верховної Ради "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації національного законодавства з законодавством Європейського Союзу. Про це він заявив під час виступу в Українському домі в Давосі, передає Укринформ.

Так, Арахамія заявив, що на Україну тиснуть багато сусідні країни, схиляючи до гармонізації законодавства.

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак я вважаю, що для України це не правильно. Якщо слабка економіка поєднується з сильною, то завжди буде залишатися слабкою, граючи за однаковими правилами. Якщо ми гармонизуемся, то можемо стати самою слабкою економікою в ЄС, чимось на зразок Словенії. Будучи величезною державою, ми будемо мати дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують,", - зазначив Арахамія.

Арахамія підкреслив, що Україні потрібно спочатку стати сильніше, а потім "синхронізуватися" з ЄС.

"Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або де-небудь, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", - вважає глава "Слуги народу".

Також Арахамія впевнений, що в Україну будуть приїжджати інвестори "заради використання наших відмінностей".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонував Євросоюзу прийняти Україну замість Великобританії.

А Кулеба раніше заявляв, що Україна повинна почекати вступом в союз з ЄС.

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