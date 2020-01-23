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23 січня 2020, четвер, 09:05 16
Верховна Рада і партії 2020-01-23T11:30:03+02:00
Українські Новини
Кулеба спростував заяву Арахамії про необхідність призупинити "синхронізацію" з ЄС

Кулеба спростував заяву Арахамії про необхідність призупинити "синхронізацію" з ЄС

Анна Рудык
Євросоюз, євроінтеграція, Давид Арахамія, Дмитро Кулеба
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Після заяви Арахамії про те, що Україні поки не слід гармонізувати закони з Євросоюзом, віцепрем'єр європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба спростував цю заяву на своїй сторінці в Facebook.

Так, Кулеба вважає, що адаптацію законодавства Україні потрібно проводити з вигодою для себе і обережно ставиться до норм, які представляють виклик для української економіки.

"А загальне правило таке - Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, оскільки курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотнім", - заявив Кулеба.

За словами Кулеби, він вже обговорив це питання з Арахамією і голова фракції "Слуга народу" підтримав цю точку зору.

Арахамія також на своїй сторінці у Facebook підтвердив слова Кулеби.

"Я за договір про асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - написав Арахамія.

Разом з тим, він підкреслив, що інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади – їх треба відстоювати при інтеграції в ЄС, як це роблять інші держави.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба раніше заявляв, що Україна повинна почекати вступом в союз з ЄС.

А Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонував Євросоюзу прийняти Україну замість Великобританії.

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