МОЗ розширив перелік препаратів програми "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я розширила список препаратів, що входять у програму з відшкодування вартості ліків (програму реімбурсації ліків, програма доступних ліків), на 7 позицій до 246 препаратів в той час, як Україна за два місяці закупила ліків на 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я (НСЗУ), передають Українські Новини.

Згідно з ним, міністерство затвердило і оприлюднило відповідний наказ.

"Тепер реєстр містить 246 позицій лікарських засобів. Зокрема, до нього увійшли 7 нових, яких не було у попередніх реєстрах", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що 77 ліків, які входять в програму реімбурсації, можна отримати безкоштовно.

З 246 ліків 187 призначені для лікування серцево-судинних захворювань, 43 - для лікування діабету 2 типу, 15 - для лікування бронхіальної астми і 1 ліки для лікування ревматоїдних захворювань.

Також повідомляється, що програмою доступних ліків вже скористалося 2,19 млн пацієнтів, виписано більш ніж 14,38 млн електронних рецептів.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ хоче посилити відповідальність за продаж неякісних медикаментів та ліків без рецепта.

Раніше профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків.