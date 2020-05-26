Профільні комітети Верховної Ради розпочали роботу з легалізації поштової доставки ліків

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування розробляє проєкт законодавчих змін, які дозволять здійснювати дистанційну торгівлю і поштову доставку лікарських препаратів після зняття карантинних обмежень.

Про це, під час онлайн-дискусії на тему необхідності легалізації в Україні нового перспективного сегмента med-e-commerce, повідомив глава підкомітету з питань фармацевтики і фармацевтичної діяльності ВРУ Сергій Кузьміних.

У дискусії взяли участь представники аптечних мереж, поштових операторів, страхових компаній, провідні експерти медичної та фармацевтичної галузей. Всі учасники прийшли до одноголосного висновку - експеримент Кабінету міністрів України з дистанційної торгівлі та доставки медичних препаратів в умовах карантину повинен бути узаконений для надання відповідних послуг в пост-карантинний період.

"Зараз ми вже розробляємо відповідні зміни до законодавства, які нададуть можливість поступового впровадження дистанційної торгівлі лікарськими засобами вже після карантину. Також будуть прописані регуляторні норми для регулювання даного виду фармацевтичної діяльності з урахуванням вимог відповідних фармацевтичних практик і досвіду ЄС", - сказав Кузьміних.

Народний депутат констатував, що дистанційна торгівля буде сприяти появі конкуренції і нових можливостей для всіх учасників фармацевтичного ринку. Разом з тим, це істотно розширить можливості вибору ліків споживачами і доставки медикаментів в найвіддаленіші і нечисленні населені пункти поштою.

Підтримку законодавчих ініціатив легалізації дистанційної торгівлі на фармацевтичному ринку висловила і Людмила Буймистер, глава підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету ВРУ з питань економічного розвитку.

"Дистанційний продаж ліків повинен бути відповідним чином врегульований і це в першу чергу необхідно для виключення ризиків, пов'язаних з попаданням фальсифікату в ланцюжок поставок, забезпеченням особливих умов зберігання і транспортування ліків. Також важливо врегулювати на яких саме сайтах буде здійснюватися торгівля, тобто як варіант припустити, що торгівля ліками через інтернет має відбуватися виключно на тих сайтах, яким надано на це дозвіл відповідним державним органом.

І важливо те, що необхідно вносити зміни не тільки до Ліцензійних умов, а ще й до Закону України "Про лікарські засоби" та до Кодексу про адміністративні правопорушення. Можна говорити про те, що введення дистанційній реалізації ліків сприятиме розвитку конкуренції на фармацевтичному ринку, а це в свою чергу означає, що покупці зможуть вибирати ліки за доступними цінами", - вважає Буймистер.

Як повідомлялося раніше, 23 березня 2020 року, під час позачергового засідання, Кабінет міністрів України прийняв постанову про тимчасовий дозвіл дистанційної реалізації лікарських препаратів і супутніх медичних товарів на період карантину. Разом з тим, уряд дозволив доставку ліків поштовими операторами при дотриманні умов зберігання препаратів, визначених виробником, під час їх транспортування.