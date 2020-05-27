Україна за два місяці закупила ліків на 1 млрд гривень, - Степанов

Після того, як Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що за 2 місяці міжнародні закупівельні організації передали Україні ліки, придбані на кошти державного бюджету, на суму понад 1 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Ми суттєво прискорили поставки лікарських засобів від наших партнерів, міжнародних організацій. Протягом останніх 2-х місяців ми отримали лікарських засобів більш ніж на 1 млрд гривень, які відразу були доставлені у регіони", - цитуються в ньому слова міністра.

Зазначається, що станом на поточний момент у країні є залишок ліків на суму 3,9 млрд гривень і очікуються поставки від міжнародних організацій на суму 4,6 млрд гривень.

Також повідомляється, що вже оформлені всі необхідні документи для початку закупівель ліків за кошти держбюджету на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розраховує на початок закупівель лікарських засобів за кошти державного бюджету на 2020 рік до 31 травня.

Раніше Київ закупив ліків від коронавіруса на 101 мільйон гривень.