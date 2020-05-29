МОЗ хоче посилити відповідальність за продаж неякісних медикаментів та ліків без рецепта

Після того, як набуло чинності держрегулювання цін на соціально значущі продукти і ліки

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передають Українські Новини.

Вона повідомила, що МОЗ уже розробив відповідний законопроєкт.

"В цьому проєкті, який ми підготували, ми ставимо за мету посилити адміністративні санкції - а це підвищення суми штрафів, - підвищити ефективність заходів державного контролю за відповідальністю суб'єктів господарювання на фармацевтичному ринку за продаж неякісних лікарських засобів", - сказала заступник міністра.

Крім того, міністерство ініціює посилення відповідальності за продаж рецептурних ліків без рецепту, за недотримання умов зберігання ліків.

"Також на цьому тижні МОЗ затвердив розподіл лікарських засобів, що закуплені за кошти державного бюджету 2018-2019 років... Це, зокрема, стосується низки коштів з дитячої онкології, фтизіатричної допомоги, перитониального діалізу, серцево-судинної програмі", - повідомила Микичак.

За її словами, протягом тижня міністерство зареєструвало 30 нових лікарських засобів, перереєструвало 41 засіб.

Також міністерство опрацювало понад 100 змін в оптово-відпускні ціни на ліки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020.

Раніше Кабінет Міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я 100 млн гривень із фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів.