Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його начальник Абрамавічус

Генерального директору концерну "Укроборонпром", яким в серпні Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса, нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафи Найєма становить 43 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді "Укроборонпрому" за підписом Найєма на запит Українських Новин.

Концерн уточнює, що посадовий оклад гендиректора концерну поки не затверджений наглядовою порад, тому оплата праці Абромавичуса здійснюється в межах мінімальної зарплати.

За жовтень Абромавичусу було нараховано 4 336 гривень, за вересень – 4 604 гривні.

Найєм був призначений на посаду заступника директора 11 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Набсовет "Укроборонпрому" збирався збільшити його зарплату директору Абромавичусу у 18 разів до 1,5 млн гривень в місяць.

Нагадаємо, гендиректор "Укроборонпрому" Абромавічус задекларував квадроцикл та акції шведської компанії.