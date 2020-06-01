підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 червня 2020, понеділок, 17:20 7
Суспільство 2020-06-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
У Мінінфраструктури анонсували спецрейси для евакуації українців

У Мінінфраструктури анонсували спецрейси для евакуації українців

Валерия Драгомирова
авіарейси, Повернення українців, спецрейси
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що аеропорти України мають намір взяти 40 міжнародних рейсів з 1 по 14 червня включно, які повернуть українців додому в той час, як аеропорт "Київ" має номір  відновити міжнародні рейси з 16 червня.

Про це він повідомив в своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Продовжуємо повертати наших громадян додому з-за кордону. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів в Україну", - написав Криклій.

Наголошується, що до того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, українці можуть скористатися спецрейсами.

Так, 1 червня запланований виліт в Україну рейсів компанії SkyUp з Мюнхена, Франкфурта і "Барселони", "Міжнародні авіалінії України" - з Венеції або Мілана.

2 червня очікується відправлення рейсу з Тель-Авіва компанією Izair (Ізраїль), 3 червня - з Лондона, Берліна, Варшави від SkyUp.

МАУ 4 червня відправить рейси в Україну з Нью-Йорка, Амстердама, 5 червня - з Гельсінкі.

З Аліканте, Неаполя/Мілана, Стамбула/Софії українці зможуть повернутися рейсами SkyUp 6 червня, 7 червня доступні рейси МАУ з Гамбурга, Тель-Авіва і Дубая.

8 червня SkyUp організовує переліт з Дубая, Риму і Єревана, 9 червня - з Відня, Франкфурта і Делі, а також пропонується рейс МАУ з Парижа.

9 червня з Гельсінкі і Майамі буде повертати українців МАУ, з Аммана або Шарм-Ель-Шейха - SkyUp.

10 червня запланований виліт з Дубая компанією МАУ і з Барселони - SkyUp.

SkyUp організовує рейс зі Стокгольма, Вільнюса та Оману/Ер-Ріяда 11 червня.

12 червня передбачені рейси з Мадрида/Аліканте і Тель-Авіва компанією МАУ і з Дюссельдорфа компанією SkyUp.

13 червня українці зможуть відлетіти рейсами SkyUp з Хургади, Ташкента і Баку, 14 червня - рейсами МАУ з Торонто і Парижа.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, у скільки обійшлася бюджету евакуація українців президентським бортом.

Тим часом, в Україні планують відновити авіасполучення у червні.

Більше новин про: авіарейси Повернення українців спецрейси

Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами
Новини
Новим законом Зеленський надав необмежені повноваження податковій, – Бойко 18:51
В Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва 18:18
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Кирило Тимошенко задекларував 3 млн гривень доходів і відпочинок в ОАЕ на 0,4 млн 18:08
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019 17:48
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
більше новин
Поліція затримала "мінера" мосту Метро в Києві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok