У Мінінфраструктури анонсували спецрейси для евакуації українців

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що аеропорти України мають намір взяти 40 міжнародних рейсів з 1 по 14 червня включно, які повернуть українців додому в той час, як аеропорт "Київ" має номір відновити міжнародні рейси з 16 червня.

Про це він повідомив в своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Продовжуємо повертати наших громадян додому з-за кордону. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів в Україну", - написав Криклій.

Наголошується, що до того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, українці можуть скористатися спецрейсами.

Так, 1 червня запланований виліт в Україну рейсів компанії SkyUp з Мюнхена, Франкфурта і "Барселони", "Міжнародні авіалінії України" - з Венеції або Мілана.

2 червня очікується відправлення рейсу з Тель-Авіва компанією Izair (Ізраїль), 3 червня - з Лондона, Берліна, Варшави від SkyUp.

МАУ 4 червня відправить рейси в Україну з Нью-Йорка, Амстердама, 5 червня - з Гельсінкі.

З Аліканте, Неаполя/Мілана, Стамбула/Софії українці зможуть повернутися рейсами SkyUp 6 червня, 7 червня доступні рейси МАУ з Гамбурга, Тель-Авіва і Дубая.

8 червня SkyUp організовує переліт з Дубая, Риму і Єревана, 9 червня - з Відня, Франкфурта і Делі, а також пропонується рейс МАУ з Парижа.

9 червня з Гельсінкі і Майамі буде повертати українців МАУ, з Аммана або Шарм-Ель-Шейха - SkyUp.

10 червня запланований виліт з Дубая компанією МАУ і з Барселони - SkyUp.

SkyUp організовує рейс зі Стокгольма, Вільнюса та Оману/Ер-Ріяда 11 червня.

12 червня передбачені рейси з Мадрида/Аліканте і Тель-Авіва компанією МАУ і з Дюссельдорфа компанією SkyUp.

13 червня українці зможуть відлетіти рейсами SkyUp з Хургади, Ташкента і Баку, 14 червня - рейсами МАУ з Торонто і Парижа.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, у скільки обійшлася бюджету евакуація українців президентським бортом.

Тим часом, в Україні планують відновити авіасполучення у червні.