У Мінінфраструктури анонсували спецрейси для евакуації українців

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що аеропорти України мають намір взяти 40 міжнародних рейсів з 1 по 14 червня включно, які повернуть українців додому в той час, як аеропорт "Київ" має номір відновити міжнародні рейси з 16 червня. Про це він повідомив в своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини. "Продовжуємо повертати наших громадян додому з-за кордону. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів в Україну", - написав Криклій. Наголошується, що до того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, українці можуть скористатися спецрейсами. Так, 1 червня запланований виліт в Україну рейсів компанії SkyUp з Мюнхена, Франкфурта і "Барселони", "Міжнародні авіалінії України" - з Венеції або Мілана. 2 червня очікується відправлення рейсу з Тель-Авіва компанією Izair (Ізраїль), 3 червня - з Лондона, Берліна, Варшави від SkyUp. МАУ 4 червня відправить рейси в Україну з Нью-Йорка, Амстердама, 5 червня - з Гельсінкі. З Аліканте, Неаполя\/Мілана, Стамбула\/Софії українці зможуть повернутися рейсами SkyUp 6 червня, 7 червня доступні рейси МАУ з Гамбурга, Тель-Авіва і Дубая. 8 червня SkyUp організовує переліт з Дубая, Риму і Єревана, 9 червня - з Відня, Франкфурта і Делі, а також пропонується рейс МАУ з Парижа. 9 червня з Гельсінкі і Майамі буде повертати українців МАУ, з Аммана або Шарм-Ель-Шейха - SkyUp. 10 червня запланований виліт з Дубая компанією МАУ і з Барселони - SkyUp. SkyUp організовує рейс зі Стокгольма, Вільнюса та Оману\/Ер-Ріяда 11 червня. 12 червня передбачені рейси з Мадрида\/Аліканте і Тель-Авіва компанією МАУ і з Дюссельдорфа компанією SkyUp. 13 червня українці зможуть відлетіти рейсами SkyUp з Хургади, Ташкента і Баку, 14 червня - рейсами МАУ з Торонто і Парижа. Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, у скільки обійшлася бюджету евакуація українців президентським бортом. Тим часом, в Україні планують відновити авіасполучення у червні.