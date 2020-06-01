Кличко задекларував €8,2 млн і $554 тис. позичених братові коштів за 2019

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко задекларував 1 млн гривень доходів, 8,2 млн євро і 554 тис. доларів позичених братові Володимиру Кличку коштів за 2019 рік. Раніше якому в квітні із зарплати вирахували надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів 318,6 тис. гривень становила заробітна плата голови КМДА, 697 тис. гривень - дохід від управління грошовими активами від німецького "Deutsche Bank AG", 1,9 тис. гривень - додаткове благо від Національного олімпійського комітету, 1,6 тис. гривень - подарунок у негрошовій формі від Національного олімпійського комітету.

Серед грошових активів мер вказав позичені братові Володимиру 8,2 млн євро і 554 тис. доларів, 13,2 тис. доларів і 22,4 тис. євро готівки, а також 67,2 тис. гривень та 14 доларів на рахунку в банку "Кредит Дніпро".

У Кличка у декларації також числиться 2 валютних рахунки в банку "Кредит Дніпро" та німецькою "Deutsche Bank" без зазначення суми.

Кличка з 2005 року володіє квартирою в Києві площею 251,8 кв. м, його дружина Наталія Єгорова з 2013 року - будинком відпочинку в Лютежі Київської області площею 785,5 кв. м і вартістю 3,6 млн гривень.

Подружжя зареєстровані і мають право проживання в квартирі брата мера Володимира площею 43,6 кв. м.

В сім'ї мера є 4 транспортних засоби: автомобілі Toyota Sequoia 2014 року випуску за 1,3 млн гривень і Land Rover Discovery 3.0 2013 року за 640 тис. гривень належать його дружині, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 року випуску за 600 тис. гривень і причіп Ironhorse Widebody 2013 року за 192 тис. гривень - Кличко.

Також він задекларував французькі мармуровий камінний годинник 2-ї половини ХІХ століття марки Jacques Murray & Co, 2 пари чоловічих годинників IWC, 3 пари наручних годинників Frank Muller, 2 пари годин Mont Blanc і рояль Yamaha DC1A.

У дружини - ювелірні вироби Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget і 3 пари жіночих наручних годинників марок Hublot, Van Cleef & Arpels і Bvlgari.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні минулого року Кличко вирішив балотуватися на наступних виборах мера Києва, які мають відбутися в жовтні 2020 року.

Також в той час, як повноваження Кличка як мера Києва закінчуються цієї осені, він пообіцяв повернути на Хрещатик каштани, замість яких посадили ялівець.