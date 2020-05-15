Аграрії Одеської області втратили майже третину врожаю озимих через посуху

Цієї весни посуха знищила посівні площі під озимими культурами в 2,6% від загальної площі. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявляє, що через посуху аграрії втратили 30,5% посівів озимих культур в Одеській області.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"За попередніми оцінками, заактовано 30,5% втрат озимих культур в Одеській області, проте важливо, що це не вплине на загальну ситуацію по Україні", - написав Висоцький.

Він уточнив, що аграрії Одеської області найбільше постраждали від цьогорічної посухи.

За його словами, в північній частині області третина посівів повністю загинула, розвиток третини посівів залежить від того, чи будуть дощі в наступні два тижні, і на останній третині можна зібрати урожай.

При цьому на півдні областизасуха фактично триває з минулого року тут мінімум 80% загиблих посівів, у багатьох випадках - 100%.

В той же час перспективи пересіву відсутні, оскільки вологи в ґрунті немає.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість виділення фінансової допомоги аграріям за втрачені посіви в розмірі 4,5-5 тис. гривень за 1 га.

Також Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.