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15 травня 2020, пʼятниця, 22:37 5
Суспільство 2020-05-15T23:00:02+03:00
Українські Новини
Аграрії Одеської області втратили майже третину врожаю озимих через посуху

Аграрії Одеської області втратили майже третину врожаю озимих через посуху

Кира Молчанова
одеська область, Мінекономрозвитку, Міністерство розвитку економіки, Посуха
Засуха. Фото: pixabay.com
Засуха. Фото: pixabay.com

Цієї весни посуха знищила посівні площі під озимими культурами в 2,6% від загальної площі. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявляє, що через посуху аграрії втратили 30,5% посівів озимих культур в Одеській області.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"За попередніми оцінками, заактовано 30,5% втрат озимих культур в Одеській області, проте важливо, що це не вплине на загальну ситуацію по Україні", - написав Висоцький.

Він уточнив, що аграрії Одеської області найбільше постраждали від цьогорічної посухи.

За його словами, в північній частині області третина посівів повністю загинула, розвиток третини посівів залежить від того, чи будуть дощі в наступні два тижні, і на останній третині можна зібрати урожай.

При цьому на півдні областизасуха фактично триває з минулого року тут мінімум 80% загиблих посівів, у багатьох випадках - 100%.

В той же час перспективи пересіву відсутні, оскільки вологи в ґрунті немає.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розглядає можливість виділення фінансової допомоги аграріям за втрачені посіви в розмірі 4,5-5 тис. гривень за 1 га.

Також Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.

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