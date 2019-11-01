Україна найближчим часом може здригнутися від потужного землетрусу

В Україні може відбутися досить сильний землетрус в районі Карпатських гір. Про це заявляє заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера, передає "Сегодня".

За словами вченого, сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпаття, трапляється, як правило, раз на 100-120 років. Останні поштовхи були в 1908-м. Це сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Фахівець попереджає, що людям вже сьогодні варто готуватися до події, бо передбачити його неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент.

Найбільш небезпечними ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатські гори і захід Одеської області. Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою.

Епіцентри знаходяться у Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янка-Бузької.

Центральна та східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку 5 балів.

Щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати "правильні" будинки у "правильних" місцях. У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент можуть обвалитися.

У приміщенні варто подалі відійти від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великої техніки, яка може впасти на вас.

Сейсмічні зони. Інфографіка: Інститут геофізики НАН України

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня на Закарпатті стався землетрус, силою 2 бали.

Нагадаємо, в 2016 році вночі 24 вересня Україну накрило землетрусом з Румунії. Тоді епіцентр землетрусу був в 145 кілометрах від Бухареста і залягав на глибині 94 кілометри. Пізніше в мережі з'явилися відео землетрусу.