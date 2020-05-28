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28 травня 2020, четвер, 09:37 26
Суспільство 2020-05-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Нульова статистика по коронавірусу може бути вже в червні, - Ляшко

Нульова статистика по коронавірусу може бути вже в червні, - Ляшко

Ольга Фандорина
Віктор Ляшко, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус

Нульовий приріст захворюваності коронавірусом в Україні може бути менше, ніж через місяць. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ZIK.

У Ляшка зокрема запитали, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання коронавірусом, як це спостерігається, наприклад, у Чехії. У відповідь він зауважив, що про це зараз ще рано говорити, але орієнтована дата у Моз є.

"Ми говоримо про 22 червня", – повідомив Віктор Ляшко.

 

У той же час він підкреслив, що ситуація буде залежати від того, як поведе себе вірус.

"Дуже багато буде залежати від того, чи є сезонність у цього вірусу, чи ні. Тому що зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркуляції вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з'явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи мали б показувати значне зниження, після Європи повинна була йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай", – пояснив головний санлікар, зазначивши, що так циркулює грип та грипоподібні захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я розповів, при яких умовах Україна уникне другої хвилі COVID-19.

Раніше він розповів, що в Україні парки та сквери в рамках карантину, який продовжили до 22 травня, закривали не для впливу на епідемічний процес, а для психологічного ефекту на людей.

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