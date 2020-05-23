підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
23 травня 2020, субота, 20:15 39
Суспільство 2020-05-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Лещенко запевняє, що отримав 323 тисяч гривень за "інформконсалтинг"

Лещенко запевняє, що отримав 323 тисяч гривень за "інформконсалтинг"

Елена Новикова
Сергій Лещенко, наглядова рада
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко пояснює отримання виплат у розмірі 323,011 тис. гривень від інвестиційної компанії Eaton Vance Corp (Бостон, США) платою за послуги інформаційного консалтингу.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель", передають Українські Новини.

"Я надаю їм консалтингові послуги", - сказав Лещенко у відповідь на питання, за що він отримав 323 тис. гривень від Eaton Vance.

Він відмовився конкретизувати, у чому полягав консалтинг, зазначивши, що він був інформаційним.

"Це наші приватні відносини. Який консалтинг може бути - інформаційний", - сказав Лещенко.

Серед своїх джерел доходу Лещенко назвав, крім роботи члена наглядової ради "Укрзалізниці", медіадіяльність, приватний консалтинг та невеликі прибутки від свого YouTube-каналу.

Як повідомляли Українські Новини, Лещенко в квітні задекларував 062 332 гривні винагороди за роботу в якості члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Також у березні він задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці".

Більше новин про: Сергій Лещенко наглядова рада "Укрзалізниці" Eaton Vance Corp Член наглядової ради

Лещенко не зміг пояснити, як потрапив у наглядову ...
Екснардеп Лещенко у квітні отримав третину мільйон...
На час карантину "Укрзалізниця" погодилася платити...
Членами наглядових рад держкомпаній дозволять бути...
Біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва прогримів вибух, — очевидці
Офіс Президента заявляє про неготовність 6 областей до пом'якшення карантину
Новини
Валерій Давиденко. Фото - Валерій Давиденко, Facebook
Смерть депутата Ради Давиденка розслідують як вбивство 21:11
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Лещенко запевняє, що отримав 323 тисяч гривень за "інформконсалтинг" 20:15
Валерій Сюткін. Фото: glavclub.com
Сюткін, якому Зеленський заборонив в'їзд в Україну, розповів, як пив з ним самогон 20:06
У Луганській області пом'якшать карантинні обмеження з 25 травня. Що дозволять 19:26
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому" 11:25
Академія online запропонує систему обов'язкової шкільної освіти віддалено, - Кавилін 10:59
Прогнозуємо падіння української економіки на 6-8% в 2020 році, - Пасенюк, ICU 11:57
Селища навколо Львова виступили проти об'єднання в ОТГ на чолі з Садовим (документ) 14:22
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
На відновлення після карантину 60% компаній знадобиться до року, – ЄБА 21:09
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok