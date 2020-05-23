Лещенко запевняє, що отримав 323 тисяч гривень за "інформконсалтинг"

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко пояснює отримання виплат у розмірі 323,011 тис. гривень від інвестиційної компанії Eaton Vance Corp (Бостон, США) платою за послуги інформаційного консалтингу. Про це повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель", передають Українські Новини. "Я надаю їм консалтингові послуги", - сказав Лещенко у відповідь на питання, за що він отримав 323 тис. гривень від Eaton Vance. Він відмовився конкретизувати, у чому полягав консалтинг, зазначивши, що він був інформаційним. "Це наші приватні відносини. Який консалтинг може бути - інформаційний", - сказав Лещенко. Серед своїх джерел доходу Лещенко назвав, крім роботи члена наглядової ради "Укрзалізниці", медіадіяльність, приватний консалтинг та невеликі прибутки від свого YouTube-каналу. Як повідомляли Українські Новини, Лещенко в квітні задекларував 062 332 гривні винагороди за роботу в якості члена наглядової ради "Укрзалізниці". Також у березні він задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці".