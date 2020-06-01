Трофімов з офісу Єрмака пояснив, чому не задекларував рюкзак Louis Vuitton

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов опублікував свою декларацію і розповів, звідки у нього дорогий годинник, запонки та автомобілі і чому в ній немає рюкзака Louis Vuitton, з яким він приходив на з'їзд партії "Слуга народу".

Про це перший заступник Андрія Єрмака розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами Трофімова, основний дохід в 2019 році він отримав від "підприємницької діяльності" - 400 тис. гривень. В Офісі президента заробив 112 545 гривень, а у ТЗОВ "Квартал 95" - 71 641 гривень.

В декларації Трофімова зазначено, що у нього немає своєї квартири. Він живе в орендованому житлі на 60 квадратних метрів і знімає будинок площею 226 квадратних метрів. У Трофимова є Mercedes-Benz C220-D і Mercedes-Benz S500L.

На рахунках Трофимов зберігає 225 тисяч доларів, 29 тисяч євро і 354 тисяч гривень.

Наявність у нього дорогих годинників і запонок чиновник пояснив так:

"Годинник Rolex і запонки Breguet, внесені в декларацію, були куплені до мого приходу до влади. Об'єктів незавершеного будівництва, цінних паперів, корпоративних прав, юридичних осіб, трастів та інших подібних юридичних утворень у мене немає... P. S. І так, у мене є рюкзак Louis Vuitton, який так полюбився журналістам, але його вартість менша, ніж 50 прожиткових мінімумів, тому в декларації його немає", - написав Трофімов.

Рюкзак Louis Vuitton "прославився" після того, як Трофимов прийшов з ним на з'їзд партії "Слуга народу" в лютому. Журналісти з'ясували, що схожа модель на офіційному сайті бренду коштує 1 900 євро.

Рюкзак Трофімова. Фото: obozrevatel.com

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