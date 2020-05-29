Голова "Слуги народу" задекларував авторське право на пісні групи "2Саші" і 1,5 млн гривень доходу

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко задекларував 1,5 млн гривень доходу, 50 тис. доларів, 500 тис. гривень готівки і спільне володіння авторським правом на пісні групи "2Саша" за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів 42,8 тис. гривень становила заробітна плата за основним місцем роботи в компанії "Елекстроспец плюс", 29,7 тис. гривень - надання майна в лізинг, 160 тис. гривень - зарплата депутата Ради, 984,3 тис. гривень - дохід від підприємницької діяльності, близько 3 тис. гривень - відсотки від "Юніверсал банку", 23,9 тис. гривень - оплата витрат за послугою навчання від партії "Слуга народу", 210 тис. гривень - дохід від продажу рухомого майна.

У дружини Ольги 479 тис. гривень доходу за 2019, з яких 450 тис. гривень становив дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав.

Корнієнко зберігає готівкою 50 тис. доларів, 500 тис. гривень, його дружина - 20 тис. доларів.

Крім цього, Корнієнко навпіл з депутатом Ради від "Слуги народу" Олександром Санченком володіє авторським правом на пісні групи "2Саша".

Голова партії володіє земельною ділянкою площею 1 300 кв. м у Бородянському районі Київської області, там же має право користування будинком.

На дружину оформлена квартира в Києві площею 113 кв. м, куплена у 2019 році за 4,4 млн гривень.

Також у дружини є квартира в Черкасах площею 85 кв. м.

У Корнієнка 2 автомобілі: Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 року випуску вартістю 951 тис. гривень і Seat Ibiza 2011 випуску.

Як повідомляли Українські Новини, на з'їзді партії в листопаді 2019 року, "Слуга народу" обрала своїм лідером Корнієнка замість голови парламенту Дмитра Разумкова.