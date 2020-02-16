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16 лютого 2020, неділя, 13:55 42
Суспільство 2020-02-16T17:24:41+02:00
Українські Новини
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000

Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000

Ольга Фандорина
Сергій Трофімов, Слуга народу, Офіс президента, Louis Vuitton
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов прийшов на з'їзд партії "Слуга народу" з рюкзаком від Louis Vuitton. Про це повідомляє "Обозреватель".

Схожий рюкзак моделі Alex Backpack коштує на офіційному сайт 1 900 євро, близько 53 тисяч гривень, що відносно демократично для люксового бренду.

Сергій Трофимов. Фото: obozrevatel.comСергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com

Рюкзак Фото: obozrevatel.comРюкзак Louis Vuitton на російському сайті. Фото: obozrevatel.com

Сергій Трофімов був у Вищій раді партії, на з'їзді склад переобрали. Трофімову 37 років, він закінчив Запорізький будівельний технікум і бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". З 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го був виконавчим продюсером компанії. Першим заступником глави Адміністрації президента призначено 21 травня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, з'їзд партії "Слуга народу" пройшов в КВЦ "Парковий" в Києві у суботу, 15 лютого. Заступник голови однойменної фракції Євгенія Кравчук підтвердила, що в конгресно-виставковому центрі, відомому в народі як "вертолітний майданчик Януковича" буде розташовуватися офіс партії. Тут і далі будуть проводити з'їзди, також будуть проходити збори місцевих депутатів, тренінги і так далі.

Раніше "Слуга народу" провела збори фракції за участю Зеленського.

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