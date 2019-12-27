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27 грудня 2019, пʼятниця, 10:39 5
Суспільство 2019-12-27T11:30:02+02:00
Українські Новини
МВС планує в 20 разів підвищити штрафи за порушення ПДР: що потрібно знати українцям

МВС планує в 20 разів підвищити штрафи за порушення ПДР: що потрібно знати українцям

Таня Войтюк
ПДР, порушення ПДР, Штраф, мвс
Штраф за порушення ПДР, Фото: 1gai.ua
Штраф за порушення ПДР, Фото: 1gai.ua

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що відомство, крім зміни вартості стягнення за перевищення швидкості також ініціює збільшення розмірів штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за ряд адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км / год - 3400 грн (зараз 510 грн); за залишення місця ДТП - 3400 грн (зараз-255 грн) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців за водіння особою, яка не має на це права - 10200 грн (зараз 510 грн)", - говорить Геращенко.

За його словами, міністерство ініціює зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, за 20 км до 10 км При цьому є пропозиція не відносити керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння в кримінальних проступків.

Також Геращенко додав, що в першому кварталі 2020 року, після завершення тестування планується запуск системи автоматичної фото - і відеофіксації перевищення швидкості.

За даними МВС, за 10 місяців 2019 сталося 129 000 ДТП, з яких понад 21 000 - з постраждалими. Травмовано понад 26 000 чоловік. Загинуло 2716 осіб. Складено 96 000 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння (ст. 130 Купап).

Як повідомляли Українські Новини, українські правоохоронні ораганы мають намір боротися і з неправильною парковкою. Для врегулювання проблем з хаотичною паркуванням, закон про яку вступив в силу 27 вересня 2018 року, у Києві інспектори почали фіксувати порушення через фотозйомку, а також виносити постанови про штрафи за вчинені адміністративних правопорушень.

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