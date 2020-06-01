Залишки в держскарбниці в травні різко збільшилися до рекордних 32,5 млрд в цьому році

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в травні збільшився на 84,3% з 17,632 млрд гривень (на 1 травня) до 32,489 млрд гривень (на 1 червня) у той час, як платіжний баланс зведено з профіцитом.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний – 32,489 млрд гривень станом на 1 червня.

В 2019 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний – 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Зазначимо, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

Борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.