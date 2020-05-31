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31 травня 2020, неділя, 09:08 13
Силові структури 2020-05-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики били із забороненої зброї. Українські військові дали відсіч

Бойовики били із забороненої зброї. Українські військові дали відсіч

Ярина Вацяк
ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, зведення ООС
ООС
ООС

В зоні проведення операції об'єднаних сил за минулу добу, 30 травня, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів після того, 29 травня на Донбасі 1 український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки бойовики вранці задіяли міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював українські оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по позиціях ЗСУ противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, бойовики два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

Підрозділи ООС невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем. За даними розвідки, 30 травня воїни поранили двох окупантів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС 28 травня бойовики 7 разів відкривали вогонь.

26 травня на Донбасі в бою загинув український військовий.

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