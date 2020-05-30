Боевики больше десятка раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Ранен военный

После того, как в зоне ООС 28 мая боевики 7 раз открывали огонь, 29 мая поддерживаемые РФ незаконные вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС), в том числе участок разведения сил и средств у Золотого (Луганская область), 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь вблизи Богдановки, Невельского, Березового, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовки, а также около Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Гладосова, Новгородского и Крымского.

Отмечается, что вследствие обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки,29 мая военные ООС ранили 1 оккупанта.

"Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое из станковых противотанковых гранатометов", - сообщает пресс-центр.

При этом на участках разведения №1 и №3 режим тишины соблюдался.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вели обстрелы около Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 26 мая на Донбассе в бою погиб украинский военный.

Также 20 мая на Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один боевик.