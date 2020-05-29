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29 мая 2020, пятница, 08:30 922
Силовые структуры 2020-05-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе оккупанты 7 раз устраивали провокации и лишились пятерых "бойцов"

На Донбассе оккупанты 7 раз устраивали провокации и лишились пятерых "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Ликвидирован один оккупант, еще четверо - получили ранения. Среди украинских бойцов потерь нет. Об этом говорится в сообщении штаба ООС. 

Так, сообщается, что боевики обстреляли наши позиции по запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя против наших защитников противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 

По опорным пунктам наших защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было”, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 26 мая на Донбассе в бою погиб украинский военный.

Также 20 мая на Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один боевик.

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