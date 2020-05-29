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29 травня 2020, пʼятниця, 14:58 14
Суспільство 2020-05-29T16:15:03+03:00
Українські Новини
Останній дзвоник на карантині: що придумали школи для учнів та випускників

Останній дзвоник на карантині: що придумали школи для учнів та випускників

Ярина Вацяк
Школа, останній дзвоник, Школа онлайн, випуск-2020, останній дзвоник 2020
Останній дзвінок онлайн. Фото: pixabay.com
Останній дзвінок онлайн. Фото: pixabay.com

В цьому році через пандемію коронавірусу Міністерство освіти рекомендувало відмовитися від проведення свята останнього дзвоника та випускного, проте деякі українські школи вирішили, що карантин – не привід скасовувати свято і вирішили його провести в альтернативні способи.

Про те, як школи святкуватимуть останній дзвоник в умовах карантину розповіла "Нова українська школа".

КИЇВСЬКА ШКОЛА №129

Формат: флешмоб від учителів, фільм

Владислав Нечуйвітер, педагог-організатор:

Ми вирішили, що останній дзвоник має бути – тому запишемо на відео, як дзвонять наші вчителі (а також вітають випускників). У фільмі покажемо шкільне життя цього навчального року, як учителі проводили уроки онлайн, як діти працювали дистанційно. Ми записали привітання від перших учителів, теперішніх і навіть тих, які вже не працюють у нашій школі, але навчали наших випускників.

А ось, що відбудеться в одному з класів (у сьомому):

Формат: онлайн-зустріч, короткий фільм і антикорупційна мафія

Олександр Думишинець, класний керівник, учитель інформатики:

Спершу ми поспілкуємося про те, як закінчився рік, що змінилося під час дистанційного навчання, у кого які враження.

Також я готую фільм, де будуть фотографії з екскурсій до карантину, фрагменти записів онлайн-уроків у Zoom, фото постів учнів із соцмереж.

Після – зіграємо в антикорупційну мафію за матеріалами USAID у Zoom або Google Meet. Ми часто граємо в такі ігри. А нещодавно говорили про те, що учні вважають корупцією. Так виникла ідея, щоби наша остання зустріч у цьому навчальному році не була у форматі “вчитель щось говорять – діти слухають”. Гра допоможе дізнатися більше, що є, а що не є корупцією. Ми вже проходили квести онлайн, але саме в мафію гратимемо вперше.

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗОШ №20

Формат: онлайн-лінійка й цифрова дошка мрій

Наталія Підобід, педагогиня-організаторка:

У мене виникла ідея зробити одинадцятикласникам хоч маленьке свято. Це буде останній дзвоник онлайн.

Одинадцятикласники, батьки і вчителі отримають посилання на відеозустріч у Google Meet. У прямому ефірі до випускників звертатимуться з привітаннями директор, класні керівники й перша вчителька.

Під час зустрічі будемо вмикати відеоролики: першокласники підготували кліп із віршами; випускниця записала для класного керівника власний вірш. Одинадцятикласники знімають спогади про роки в школі. Монтуватимуть самі.

Останній дзвінок будуть давати в прямому ефірі у дворі школи одинадцятикласник і першокласниця.

У Padlet створимо дошку мрій. Кожен зробить селфі й напише свою мрію, щоби наступного року на зустрічі випускників перевірити, чи здійснилися.

Захід планую записати і, якщо все вдасться, – викласти в Youtube.

МАКАРІВСЬКА ГІМНАЗІЯ (Київська область)

Формат: фільм

Директорка Надія Ащенко:

Ми вирішили зробити всі елементи останнього дзвоника й додати трішки креативу. Це фільм-прощання, фільм-напутнє слово. Починається з діалогу президента школи з директором про те, що буде з останнім дзвоником під час карантину.

Далі ми згадуємо, якими випускники були в першому класі (виступають перші вчителі), згадуємо, скільки всього ці діти робили (флешмоби, КВК). У фільмі будуть привітання першокласників, відомих людей і людей, які знають про нашу школу, з усього світу: і з Німеччини, і з Індії, і з Африки.

Одинадцятикласники записали свої номери вдома. Підбирали все самі. У кінці фільму пролунає останній дзвінок.

Допомагає зі створенням фільму ведуча нашої дитячої та районної телестудії.

ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1

Формат: для 11 класу – конференція у Microsoft Teams із привітанням від вчителів та учнів

Розповідає Олена Софієнко, заступниця директора:

В інших класах вчителі планують проводити свої заходи у Microsoft Teams та Zoom. Ось, що вони будуть робити (список заходів від п’ятьох класів гімназії, кожен має свою програму):

  • співати гімн гімназії;
  • залишити одне одному побажання на канікули;
  • пригадувати, як минув рік (переглядати фото);
  • пригадувати найщасливіший день у школі;
  • розповідати враження від карантину й онлайн-освіти;
  • відгадувати факти з життя класу та гімназії у Kahoot;
  • ставити цілі на наступний рік;
  • розіслати батькам учнів електронні подяки за співпрацю й організованість під час дистанційного навчання;
  • розіслати дітям грамоти й похвальні листи;
  • розгадувати загадки й ребуси;
  • пригадувати правила безпечної поведінки на канікулах;
  • робити колективне фото онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, останній дзвінок в Києві відсвяткують 29 травня в онлайн форматі.

Тим часом, Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

 

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