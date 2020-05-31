Чим корисна цвітна капуста і кому не можна її вживати

На прилавках магазинів і ринків з'явились ранні сезонні овочі, серед яких огірки, помідори, салат, капуста, а також експерти розповіли, де найбільше накопичується нітратів в цих продуктах. Крім шкідливих, сезонні овочі, зокрема – цвітна капуста, має низку корисних речовин, а також є дієтичним продуктом, передають Українські Новини.

На прилавках серед багатьох овочів, одним з популярних є цвітна капуста. Овоч багатий вітамінами і речовинами, які корисні для організму. Проте, для початку, потрібно навчитися правильно вибирати цей овоч. При виборі капусти особливу увагу треба приділяти її зовнішньому вигляду.

Як правильно вибирати цвітну капусту

На поверхні листя або суцвітті цвітної капусти не повинно бути бруду, нальоту, плям невідомого походження або слідів механічних пошкоджень, а качан повинен бути цілим і абсолютно чистим.

Суцвіття може бути білого кольору або мати слабо виражений жовтуватий відтінок.

Суцвіття повинні максимально щільно прилягати одне до одного.

Цвітна капуста повинна бути щільною і пружною, це стосується суцвіть, листя і стебел.

Вага овоча повинна відповідати його розміру: занадто легка цвітна капуста може бути вирощена прискореними темпами за допомогою хімікатів, соковитості в суцвіттях не буде.

Суцвіття якісної кольорової капусти не повинні бути пошкоджені.

Колір суцвіть цвітної капусти повинен бути рівномірним незалежно від сорту.

Якщо між суцвіть видно листочки, то вони захищають капусту від пересихання, і вона буде соковитою.

Корисні вітаміни

Вітамін А – один з найважливіших вітамінів для хорошого зору.

Вітаміни групи В – покращують обмінні процеси в клітинах і обмін речовин в цілому.

Вітамін Н – дуже рідко зустрічається в природному вигляді елемент, який відповідає за обмін білків і жирів в організмі, а також сприяє зміцненню нервової системи.

Вітамін Е – один з найсильніших антиоксидантів, які захищають клітинні мембрани від окислення.

Вітамін С у великій кількості – найбільш важливий елемент у зміцненні імунної системи.

Вітамін U, який теж міститься далеко не у всіх харчових продуктах, але саме він сприяє загоєнню виразок на стінках шлунка.

Крім вітамінів, в цвітній капусті містяться мінерали: калій, магній, натрій, кальцій, фтор, залізо, мідь, йод і фосфор.

Крім того, в цьому продукті міститься велика кількість клітковини – дуже важливої для правильного травлення елемента.

Дієтологи радять вживати цвітну капусту людям, у яких робота пов'язана зі стресовими ситуаціями.

Також цей продукт корисний для тих, хто бореться із зайвою вагою. Має низьку калорійність в поєднанні зі збалансованістю хімічного складу і наявністю клітковини, цвітну капусту вважають дієтичним продуктом.

Цвітна капуста має також властивості, які знижують рівень "поганого" холестерину, сприяють профілактиці атеросклерозу і захворювань серцево-судинної системи.

Вред от цветной капусты

Якщо вживати цвітну капусту в великій кількості, вона може стати і шкідливою для організму.

Капуста протипоказана при загостренні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Тільки в вареному вигляді і в невеликій кількості можна вживати людям, що страждають на виразкову хворобу і підвищену кислотність шлунка і ентероколіт.

Вона може погіршувати стан здоров'я тим, у кого є захворювання нирок і схильність до гіпертонічної хвороби.

Капусту не можна вживати, якщо є алергія, або індивідуальна непереносимість цього продукту і підвищена чутливість організму до будь-якого компонента складу.

Цвітну капусту рекомендують вживати в поєднанні з іншими продуктами, адже у великій кількості може призвести до розладу шлунка.

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