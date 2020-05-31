Пропускний пункт на кордоні з Угорщиною розблокували

У Закарпатській області відновили пропускні операції через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною після протестів, які влаштували водії мікроавтобусів. На місце виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, невдоволення людей, які заблокували в'їзд і виїзд в пункт пропуску, було пов'язане з оформленням окремих транспортних засобів, які перевозять в Україну товари і вантажі.

"Зараз ситуація, коли блокували під'їзди до пунктів пропуску, через що фактично було зупинено оформлення як на в'їзд, так і на виїзд, була локалізована. Пропускні операції в пункті пропуску поновилися", - сказав Демченко.

Також в ДПСУ повідомили, що учасники протесту намагалися провокувати прикордонників. Для недопущення провокацій на місце були відправлені додаткові сили прикордонної служби.

"Люди були вкрай незадоволені, намагалися кілька провокувати прикордонників у плані фізичного впливу на військовослужбовців. Наразі ситуація стабілізувалася. Щоб провокацій не сталося, на місце були підтягнуті додаткові сили ДПСУ. На місце з Києва вибув голова ДПСУ, щоб розібратися в ситуації і щоб не допустити будь-яких провокацій", - повідомив Демченко.

Внаслідок інциденту порушень перетину держкордону не сталося. На місці досі перебувають люди, які очікують оформлення транспортних засобів.

Зазначимо, ввечері 30 травня прикордонники повідомили, що водії транспортних засобів, які зараз перебувають на КПП, займаються перевезенням посилок на замовлення без відповідних дозволів. У зв'язку з цим їм було відмовлено у пропуску на територію України.

Як повідомляли Українські Новини, пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово закритий через блокують його водіїв. Під час зіткнень люди скинули авто прикордонників у кювет.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.