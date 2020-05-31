На границе с Венгрией водители маршруток перекрыли КПП

На пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией водители микроавтобусов перекрыли пункт пропуска с 09:30 часов. На КПП прибыли резервные силы пограничной службы в то время, как Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Об этом подтвердили Mukachevo.net в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлен несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили вчера таможенники.

Именно это и стало преградой на границе.

Сейчас въезд и выезд на пункте пропуска заблокирован водителями.

https://www.youtube.com/watch?v=WV2hD14wnI4" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Скадовский морской торговый порт" и "Рава-Русская", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".