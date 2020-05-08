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08 мая 2020, пятница, 15:25 250
Общество 2020-05-08T16:00:02+03:00
Українські Новини
В СИЗО Киева появились платные "камеры"

В СИЗО Киева появились платные "камеры"

Ольга Фандорина
СИЗО, Камеры, Денис Малюська, Платные камеры
Платные камеры в киевском СИЗО. Фото: Денис Малюська
Платные камеры в киевском СИЗО. Фото: Денис Малюська

Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

"Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", - написал Малюська.

Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.

По словам министра, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

Денис Малюська отметил, что речь не идет о VIP-камерах.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО.

В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных: они спят по очрерди, в камерах нет света, а на стенах грибок.

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