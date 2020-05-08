В СИЗО Киева появились платные "камеры"

Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook. "Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился киевский СИЗО - заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", - написал Малюська. Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц. По словам министра, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов. Денис Малюська отметил, что речь не идет о VIP-камерах. Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО. В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19. Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных: они спят по очрерди, в камерах нет света, а на стенах грибок.