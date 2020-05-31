У ЗСУ зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу

У Збройних Силах зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ в соціальній мережі facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 31 травня в Збройних Силах хворіє 118 людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загалом за час пандемії одужали 111 людей. На ізоляції знаходиться 453 особи. Нажаль, у Збройних Силах зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Так, у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19 30 травня помер працівник ЗСУ в Чернівецькій області, який хворів із 22 травня.

Зазначається, що протягом минулої доби зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання зменшилась на 12 осіб до 708 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання і 30 травня зросла на 19%, нових летальних випадків зменшилася на 29,4%.

Тим часом у Збройних силах коронавірусом хворіє 107 осіб, за 29 травня, зареєстровано 20 нових випадків захворювання після того, як за попередні добу, 28 травня, було зареєстровано 23 нових випадки захворювання.