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30 мая 2020, суббота, 23:37 13
Силовые структуры 2020-05-31T00:00:01+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах коронавирусом заболели более ста человек

В Вооруженных силах коронавирусом заболели более ста человек

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в ВСУ, коронавирус у военных
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 107 человек, за прошедшие сутки, 29 мая, зарегистрировано 20 новых случаев заболевания после того, как за предыдущие сутки, 28 мая, было зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10.00 30 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 107 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев - 3", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 452 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 45 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 13 человек: в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона - 1 военнослужащий, в Черновицком военном госпитале и Киевской городской клинической больнице - по 1 сотруднику Вооруженных сил, в лазарете воинской части (Харьковская область) - 10 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая области - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 1 сотрудник Вооруженных сил, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение заболевания легкое.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 16 новых случаев заболевания.

Тем временем, количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет.

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