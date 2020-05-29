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29 мая 2020, пятница, 20:38 270
Силовые структуры 2020-05-29T21:00:02+03:00
Українські Новини
Вспышка COVID-19 в ВСУ растет. За сутки заболели 23 человека

Вспышка COVID-19 в ВСУ растет. За сутки заболели 23 человека

Кира Молчанова
Военные, ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 90 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 29 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 90 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, умерли - 3", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 31 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек: в Военно-медицинском клиническом центре Центрального и Северного региона - по 1 военнослужащему, влазарете воинской части (Ривненская область) находятся 6 военнослужащих.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

У военнослужащих в Ривненской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Ривненская область - 1).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Они получают необходимое лечение.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 16 новых случаев заболевания.

 26 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 4 новых случая заболевания, среди них -  1 летальный.

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