Вспышка COVID-19 в ВСУ растет. За сутки заболели 23 человека

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 90 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини. "По состоянию на 10:00 29 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 90 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, умерли - 3", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 31 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. В учреждениях здравоохранения находится 8 человек: в Военно-медицинском клиническом центре Центрального и Северного региона - по 1 военнослужащему, влазарете воинской части (Ривненская область) находятся 6 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих в Ривненской области симптомы заболевания отсутствуют. Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Ривненская область - 1). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют. Как сообщали Українськi Новини, 27 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 16 новых случаев заболевания. 26 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 4 новых случая заболевания, среди них - 1 летальный.