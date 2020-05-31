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31 травня 2020, неділя, 13:11 20
Суспільство 2020-05-31T14:45:02+03:00
Українські Новини
На кордоні з Угорщиною водії маршруток перекрили КПП

На кордоні з Угорщиною водії маршруток перекрили КПП

Ярина Вацяк
Акція протесту, КПП Тиса, перекриття кордону, ситуація на кордоні, кордон з Угорщиною

Вранці на кордоні з Угорщиною, упункті пропуску "Тиса", водії мікроавтобусів перекрили заблокували в'їзд і виїзд. На КПП прибули резервні сили прикордонної служби в той час, як Кабінет Міністрів дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Про це підтвердили Mukachevo.net у пресслужбі Чопського прикордонного загону.

Раніше  голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

"Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах", - повідомили вчора митники.

Саме це і стало перепоною на кордоні.

Зараз в'їзд та виїзд на пункті пропуску заблокований водіями.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Скадовський морський торговельний порт" та "Рава-Руська", а 13 травня відкрили пункт пропуску "Шегині".

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