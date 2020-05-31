На кордоні з Кримом зник військовий. ЗСУ заявили про викрадення

В той час, як в ЄС відмовилися коли-небудь визнати законність анексії Криму, у суботу, 30 травня, на кордоні з аннексированным Кримом, в районі півострова Чонгар, під час несення служби на спостережному посту за попередньою інформацією було викрадено українського військовослужбовця.

Про це йдеться в повідомленні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у соціальній мережі Facebook.

"30 травня близько п'ятої години ранку, в районі півострова Чонгар, під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних Сил України", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що з моменту зникнення військового одразу почалися пошукові заходи, проте вони не дали результатів. Військовослужбовець на телефонні дзвінки не відповідає, місцезнаходження його невідоме.

За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Неподалік спостережного поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами.

Проводяться всі необхідні заходи зі встановлення місця перебування військового. Матеріали за цією подією оперативно передані в правоохоронні органи.

Скріншот повідомлення про зникнення військового

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обіцяє, що центр надання адміністративних послуг буде відкритий у пункті пропуску "Чонгар" в Херсонській області на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом до 2021 року.

Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російської окупації.