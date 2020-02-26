Центр админуслуг будет работать в пункте пропуска "Чонгар" на границе с Крымом до 2021

Президент Владимир Зеленский обещает, что центр предоставления административных услуг будет открыт в пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области на административной границе с аннексированным Россией Крымом до 2021 года. Он этом он сообщил в ходе форума "Время Крыма", передают Українськi Новини.

"Очень важно, какую Украину видят крымчане, которые пересекают КПВВ. Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна с нормальными дорогами, и, простите, с работающими уборными. Поэтому мы такое внимание уделяли обустройству комфортных КПВВ. И мы это сделали. В то же время хочу подчеркнуть, что это временные конструкции. Кроме того, государство совместно с компанией Socar до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие очень важные объекты", - сказал он.

Также Зеленский напомнил о договоренности с Турцией по строительству 500 квартир для переселенцев из Крыма.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости упрощения доступа молодежи из Крыма к образовательным услугам на материковой части Украины.

Президент отметил, что вопрос возвращения Крыма сложный и не может быть разрешен за день, но есть вещи, которые можно и необходимо делать, чтобы поддерживать жителей Крыма и не забывать о них.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.