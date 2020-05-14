С 16 мая в Греции откроют более 500 пляжей для посещения

Как передает ведомство, уже с 16 мая будут открыты 515 частных и коммунальных пляжей. Соответствующее решение принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. При этом на пляжах будут действовать определенные ограничения в связи с COVID-19.

"Следуя рекомендациям специального консультативного комитета Министерства здравоохранения по кризису коронавируса, эти ограничения включают ограничение на 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 метров. Заведения общественного питания на территории пляжей могут предлагать только еду на вынос, и им запрещено доставлять еду и напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также запрещаются все спортивные мероприятия на территории пляжей, а персоналу пляжей рекомендуют носить маски.

Как сообщали Українські Новини, в Европе могут ввести авиапутешествия без большого багажа и в защитных масках.

Кроме того, ранее в Испании открыли для посещения пляжи Барселоны.