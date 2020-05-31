Кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася

Кількість хворих коронавірусом у Києві 30 травня збільшилася на 81 людину, порівняно з попередньою добою, до 2 985 випадків.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 81 людини. 11 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 2985 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - йдеться в ньому.

Захворіли:

40 жінок віком від 26 до 86 років

4 дівчинки від 2 до 8 років.

31 чоловік від 19 до 86 років.

6 хлопчиків - трьом з них по 1 році, іншим - 2, 6 і 11 років.

Тим часом, у лікарні міста госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці 11людей. Всього коронавірус за час пандемії подолали 648 жителів Києва.

Зазначу, що найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському районі - 25, в Деснянському і Дарницькому - по 14 випадків.

"Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Тому що зараз, коли ми почали вводити послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку на проспекті Гагаріна виявили спалах коронавірусу.

Тим часом, у світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Одужали менше половини.