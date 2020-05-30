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30 мая 2020, суббота, 13:14 252
Общество 2020-05-30T13:30:01+03:00
Українські Новини
В одном из общежитий Киева — вспышка коронавируса. Один человек умер

В одном из общежитий Киева — вспышка коронавируса. Один человек умер

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Общежитие, коронавирус в Киеве, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Киеве, где за минувшие сутки зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса, в общежитии на проспекте Гагарина обнаружили вспышку коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сообщается, что один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой.

Остальные жители общежития находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Общежитие с 29 мая закрыто на карантин.

Как сообщали Українські Новини, вспышки коронавируса зафиксировали в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского.

После этого в еще одном из общежитий Киева на ул. Борщаговской 4 мая был выявлен случай заболевания коронавирусом.

Кроме того, COVID-19 обнаружили в селе Вишневое, Петропавловское и в Гостомеле, еще одна вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке. Это двадцатиэтажное здание, принадлежащее частному вузов, система общежития блочная, на каждом этаже по четыре блока, на каждые три комнаты кухня и санузел.

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