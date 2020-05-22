Обострение на Донбассе: погиб один военный, семеро ранены

Вчера, 21 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военных, ранены двое, еще пятеро получили боевые травмы. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенка - из минометов 82-го калибра.

“К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы … По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов”, - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая на Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один боевик.

А 17 мая Донбассе ранены трое украинских военных, уничтожены двое боевиков.