У Збройних силах на коронавірус захворіли понад сто осіб

За минулу добу, 29 травня, у Збройних силах зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірус, всього на Covid-19 хворіють 107 осіб, після того, як за попередні добу, 28 травня, було зареєстровано 23 нових випадки захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10.00 30 травня у Збройних Силах України хворіє 107 осіб гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 111 осіб, летальних випадків - 3", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 452 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 45 осіб.

За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19.

У закладах охорони здоров'я перебуває 13 осіб: у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону - 1 військовослужбовець, у Чернівецькому військовому госпіталі та Київської міської клінічної лікарні - по 1 працівнику Збройних сил, в лазареті військової частини (Харківська область) - 10 військовослужбовців.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

У військовослужбовців Харківської області симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під спостереженням медичної служби 7 осіб (Київська, Вінницька, Одеська, Чернівецька області - по 1 військовослужбовцю, Харківська область - 1 працівник Збройних сил, Івано-Франківська область - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, протягом легке захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня в Збройних силах було зареєстровано 16 нових випадків захворювання.

Тим часом, кількість нових випадків COVID-19 в Україні знижується другий день поспіль, але смертність зростає.