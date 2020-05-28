В ВСУ вспышка коронавируса - 16 новых случаев за прошедшие сутки

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 69 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 28 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, есть летальных случаев - 3", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 300 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 45 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, в лазарете военной части Волынская область - 4 военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - 1 работник Вооруженных сил и Сарницкого ЦРБ - 1 работник Вооруженных сил).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек (Киевская область - 5 военнослужащих, Житомирская область и Волынская область - по 1 военнослужащему) и 1 работник Вооруженных сил (Черновицкая область).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 26 мая в Вооруженных силах было зарегистрировано 4 новых случая заболевания, среди них - 1 летальный.

Количество новых зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось за сутки. 27 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 477 до 22 382, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 669 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного спада выросло на 48,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 21,4%.