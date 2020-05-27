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27 мая 2020, среда, 23:35 48 Дополнено
Космос 2020-05-27T23:35:58+03:00
Українські Новини
Запуск корабля SpaceX с астронавтами на МКС перенесли из-за погоды

Запуск корабля SpaceX с астронавтами на МКС перенесли из-за погоды

Надежда Комендантова
МКС, SpaceX, астронавты, Илон Маск, запуск ракеты в космос, Crew Dragon

Компания SpaceX переенсла запуск космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за погодных условий. 

Вторая попытка запустить Crew Dragon состоится 30 мая.

В среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX должен был произойти запуск SpaceX Demonstration Mission 2.

Таким образом первая попытка запуска была неудачной.

Это будет первый пилотируемый испытательный полет частной компании к Международной космической станции (МКС). Незадолго до назначенного времени запуска его перенесли из-за погодных условий.

Запуск космического корабля Crew Dragon состоится с мыса Канаверал во Флориде, его должна обеспечить ракета Falcon 9.

Корабль должен доставить на МКС двух американских астронавтов, Боба Бенкена и Дага Херли.

Если погодные условия не позволят провести запуск, есть запасные даты: в 16:22 в субботу, 30 мая, или в 15:00 в воскресенье, 31 мая.

Планируется, что через несколько минут после запуска отошедшая от Falcon 9 первая ступень должна приземлиться на плавучей посадочной площадке SpaceX в океане. Площадка "будет плавать" недалеко от космодрома.

Сам полет продлится 19 часов. Около 18:30 по Киеву 28 мая корабль должен пристыковаться к МКС.

Компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Корабли этой серии планируют использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый запуск Crew Dragon был произведен в марте 2019 года, тогда корабль успешно достиг МКС в беспилотном режиме и вернулся на Землю.

Срок пребывания на МКС экипажа Crew Dragon еще не определили - от 30 до 119 суток: это решат по ходу миссии.

При этом, корабль спроектировали так, что он может оставаться на орбите до 7 месяцев.

Планируется, что еєпипаж вернется на Землю у берегов Флориды на корабле Crew Dragon - в Атлантическом океане капсулу выловит морской корабль SpaceX Go Navigator.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX планирует отправлять туристов в космос через два года. 

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