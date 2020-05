Сегодня SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

27 мая примерно в 23:30 по киевскому времени со стартовой площадки в штате Флорида в небо поднимется ракета Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon.

На борту будут находиться двое американских астронавтов - 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли. Две недели назад обоих отправили на карантин - хотя коронавируса в них не обнаружили, в NASA опасаются, что астронавты занесут болезнь на МКС.

Запуск корабля планирует лично посетить президент США Дональд Трамп, тогда как обычные зрители смогут наблюдать за запуском только в прямом эфире.

Из-за пандемии коронавируса NASA решило не пускать зрителей на смотровую площадку Космического центра имени Кеннеди.



С 2011 года, когда США закрыли программу Space Shuttle, страна оказалась без собственных пилотируемых кораблей. Американские астронавты фактически могли попасть на борт МКС только одним способом - на российских кораблях "Союз".

Проблема не только в том, что это било по международному престижу США, но и в том, что российские услуги стоили NASA недешево: за отправку приходилось платить немалые деньги.



При этом Россия постоянно повышала цены пока стоимость отправки только одного астронавта составляет около 90 млн долларов - примерно в 4 раза больше, чем 10 лет назад.



Зато использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить американцам всего $ 55 млн за место.





Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7