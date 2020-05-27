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27 мая 2020, среда, 12:56 466
Космос 2020-05-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

Сегодня SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

Валерия Драгомирова
Космос, МКС, SpaceX, Crew Dragon
Crew Dragon. Фото: Twitter/@SpaceX
Crew Dragon. Фото: Twitter/@SpaceX

Поздно вечером 27 мая состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к МКС с территории США - событие, которое американская космическая отрасль ждала почти 10 лет. Об этом пишет BBC Украина.

27 мая примерно в 23:30 по киевскому времени со стартовой площадки в штате Флорида в небо поднимется ракета Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon.

На борту будут находиться двое американских астронавтов - 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли. Две недели назад обоих отправили на карантин - хотя коронавируса в них не обнаружили, в NASA опасаются, что астронавты занесут болезнь на МКС.

Запуск корабля планирует лично посетить президент США Дональд Трамп, тогда как обычные зрители смогут наблюдать за запуском только в прямом эфире.

Из-за пандемии коронавируса NASA решило не пускать зрителей на смотровую площадку Космического центра имени Кеннеди.


С 2011 года, когда США закрыли программу Space Shuttle, страна оказалась без собственных пилотируемых кораблей. Американские астронавты фактически могли попасть на борт МКС только одним способом - на российских кораблях "Союз".

Проблема не только в том, что это било по международному престижу США, но и в том, что российские услуги стоили NASA недешево: за отправку приходилось платить немалые деньги.

При этом Россия постоянно повышала цены пока стоимость отправки только одного астронавта составляет около 90 млн долларов - примерно в 4 раза больше, чем 10 лет назад.

Зато использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить американцам всего $ 55 млн за место.



Как сообщали Українські Новини, SpaceX планирует отправлять туристов в космос через два года. 

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