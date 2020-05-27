Сегодня SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

Поздно вечером 27 мая состоится запуск пилотируемого корабля компании SpaceX к МКС с территории США - событие, которое американская космическая отрасль ждала почти 10 лет. Об этом пишет BBC Украина. 27 мая примерно в 23:30 по киевскому времени со стартовой площадки в штате Флорида в небо поднимется ракета Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. На борту будут находиться двое американских астронавтов - 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли. Две недели назад обоих отправили на карантин - хотя коронавируса в них не обнаружили, в NASA опасаются, что астронавты занесут болезнь на МКС. Запуск корабля планирует лично посетить президент США Дональд Трамп, тогда как обычные зрители смогут наблюдать за запуском только в прямом эфире. Из-за пандемии коронавируса NASA решило не пускать зрителей на смотровую площадку Космического центра имени Кеннеди.С 2011 года, когда США закрыли программу Space Shuttle, страна оказалась без собственных пилотируемых кораблей. Американские астронавты фактически могли попасть на борт МКС только одним способом - на российских кораблях "Союз". Проблема не только в том, что это било по международному престижу США, но и в том, что российские услуги стоили NASA недешево: за отправку приходилось платить немалые деньги.При этом Россия постоянно повышала цены пока стоимость отправки только одного астронавта составляет около 90 млн долларов - примерно в 4 раза больше, чем 10 лет назад.Зато использование кораблей SpaceX, по оценкам, будет стоить американцам всего $ 55 млн за место. Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com\/wOSsbCRqi7 — SpaceX (@SpaceX) May 25, 2020 Как сообщали Українські Новини, SpaceX планирует отправлять туристов в космос через два года.