В США готуються до запуску SpaceX. Пряма трансляція

Приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує повторити спробу запуску астронавтів NASA в космос сьогодні, 30 травня. Запуск мав відбутися в середу, але через несприятливі погодні умови його перенесли за 17 хвилин до старту.

Сьогодні запуск має відбутися о 3:22 дня за Вашингтоном (22:22 за Києвом), пише "Голос Америки".

Цей запуск матиме історичне значення, адже, в разі успіху, це буде перша за 9 років пілотована місія в космос, проведена з території США після скасування програми шатлів. Донині американські астронавти користувались послугами російської ракети "Союз" для доставки на МКС.

Команди НАСА та SpaceX планують скористатись вікном у 45 секунд після 3:22 дня за Вашингтоном для проведення запуску. Falcon 9 має злетіти точно в цей час, щоб капсула "Команда Дракона" могла вчасно підлетіти до Міжнародної космічної станції.

НАСА повідомляє, що запуск відбувається за планом в суботу. Ймовірність скасування суботнього запуску - 50%, написав директор НАСА Джим Брайденстін у Twitter.

В експедиції беруть участь досвідчені астронавти Даг Гарлі та Боб Бенкен. Їх доставить на орбіту капсула "Команда Дракон", спроектована та виготовлена компанією Ілона Маска Space X.

Після шести років досліджень, минулого року капсулу без команди успішно доставили до Міжнародної космічної станції. Цього року планується, що астронавти під’їдуть до платформи запуску 39А по території космічного центру НАСА на машині Tesla.

Платформа 39А, з якої відбудеться запуск, відома своєю багатою історією, адже саме з неї запускали місію Apollo, що доставила першу людину на Місяць.

Після того, як астронавти займуть свої місця в капсулі, почнеться заправка корабля.

Такий порядок дій є інноваційним рішенням, пише видання Verge. Раніше під час дії програми шатл заправка відбувалась до того, як астронавти займали свої місця, щоб зменшити ризики. Однак SpaceX зміг продемонструвати американській космічній агенції НАСА високий рівень безпеки такої процедури при багатьох запусках.

Капсула з астронавтами відокремиться від корабля приблизно через 12 хвилин після запуску.

Президент США Дональд Трамп відвідував першу спробу запуску у середу і заявив про свої плани приїхати на космодром знову в суботу.

Після відокремлення капсули, ракета за допомогою дрона спуститься до Атлантичного океану, а астронавти почнуть 19-годинну подорож орбітою Землі.

Астронавти матимуть змогу керувати капсулою вручну перед стиковкою з МКС. Очікується, що вони проведуть на Міжнародній космічній станції декілька місяців.

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Як повідомляли Україснькі Новини, в середу, 27 травня, о 23:33 за київським часом компанія Ілона Маска SpaceX повинен був відбутися запуск SpaceX Demonstration Mission 2.