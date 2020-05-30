Першого із затриманих за стрілянину в Броварах заарештували на 60 днів

Броварський суд обрав запобіжний захід першому з затриманих в ході стрілянини у Броварах, замовники якої відомі слідству, у вигляді 60 днів арешту без права внесення застави.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у своєму Facebook, передають Українські Новини.

"В Броварському суді обрали запобіжний захід першому із затриманих учасників вчорашніх кримінальних розборок. 60 днів під арештом без права внесення застави", - написав він.

Геращенко наголосив, що також очікуються аналогічні рішення і по іншим затриманим з обох кримінальних угруповань - "вінницької" і "броварської".

Як повідомляли Українські Новини, слідчі за даним фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.