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30 травня 2020, субота, 15:41 8
Суспільство 2020-05-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди західного напрямку

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди західного напрямку

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, Потяги, квитки на потяги, Західний напрямок

Укрзалізниця готова до запуску 42 поїздів і відкрила продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування в напрямку Заходу України, які почнуть курсування з 4 червня 2020 року. Про це повідомив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Так, продаж квитків відкритий на поїзди:

  • №1 / 2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних)
  • №7 / 8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня)
  • №749 / 750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);
  • №29 / 30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);
  • №98 / 97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних)
  • №772 / 771 Хмельницький Київ (щодня, з 4 червня).

З урахуванням зазначених поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого прямування.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня в той час.

В "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.

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