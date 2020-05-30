"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди західного напрямку

Укрзалізниця готова до запуску 42 поїздів і відкрила продаж квитків ще на 6 поїздів далекого прямування в напрямку Заходу України, які почнуть курсування з 4 червня 2020 року. Про це повідомив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Так, продаж квитків відкритий на поїзди:

№1 / 2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних)

№7 / 8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня)

№749 / 750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

№29 / 30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№98 / 97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних)

№772 / 771 Хмельницький Київ (щодня, з 4 червня).

З урахуванням зазначених поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого прямування.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня в той час.

В "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.