Коронавірус в ФК "Карпати". УПЛ під загрозою

У відразу декількох гравців львівського футбольного клубу "Карпати" виявили коронавірус, тому Українська прем'єр-ліга знову опиняється під загрозою закриття. Про це повідомляє офіційний сайт "Карпат" і журналісти в Facebook. Інформацію про інфікованих футболістів спочатку опублікував ресурс "Tatotake" у Facebook. "За нашою інформацією, заражених троє, ще кілька під підозрою, є хворі і серед персоналу. Вірус приніс в команду один із захисників (прізвище не називаємо з етичних міркувань), він зараз госпіталізований, інші гравці поки переносять хворобу без симптомів", — йдеться в повідомленні. Там уточнюють, що гравці клубу здали останні тести 3 дні тому, після чого інтенсивно тренувалися, а результати тестування отримали тільки сьогодні. Тому насправді могла захворіти ледь не вся команда. У понеділок футболісти пройдуть повторне тестування. На офіційному сайті клубу підтвердили цю інформацію і додали, що поставили до відома керівництво УПЛ. У свою чергу, в УПЛ вже прийняли рішення не проводити запланований на 31 травня матч між "Карпатами" і "Маріуполем". Як повідомляли Українські Новини, старт завершальної частини сезону 2019\/20 УПЛ запланований на 30 травня, а фінал — на 25 липня. Кабінет Міністрів в рамках ослаблення карантину дозволив проведення богослужінь та спортивних змагань без глядачів з 22 травня.