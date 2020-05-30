Коронавірус в ФК "Карпати". УПЛ під загрозою

Гравці "Карпат" тренуються перед грою з "Маріуполем" за кілька годин до того, як у команді виявлять коронавірус. Фото: fckarpaty.com

Гравці "Карпат" тренуються перед грою з "Маріуполем" за кілька годин до того, як у команді виявлять коронавірус. Фото: fckarpaty.com

У відразу декількох гравців львівського футбольного клубу "Карпати" виявили коронавірус, тому Українська прем'єр-ліга знову опиняється під загрозою закриття.

Про це повідомляє офіційний сайт "Карпат" і журналісти в Facebook.

Інформацію про інфікованих футболістів спочатку опублікував ресурс "Tatotake" у Facebook.

"За нашою інформацією, заражених троє, ще кілька під підозрою, є хворі і серед персоналу. Вірус приніс в команду один із захисників (прізвище не називаємо з етичних міркувань), він зараз госпіталізований, інші гравці поки переносять хворобу без симптомів", — йдеться в повідомленні.

Там уточнюють, що гравці клубу здали останні тести 3 дні тому, після чого інтенсивно тренувалися, а результати тестування отримали тільки сьогодні. Тому насправді могла захворіти ледь не вся команда.

У понеділок футболісти пройдуть повторне тестування.

На офіційному сайті клубу підтвердили цю інформацію і додали, що поставили до відома керівництво УПЛ.

У свою чергу, в УПЛ вже прийняли рішення не проводити запланований на 31 травня матч між "Карпатами" і "Маріуполем".

Як повідомляли Українські Новини, старт завершальної частини сезону 2019/20 УПЛ запланований на 30 травня, а фінал — на 25 липня.

Кабінет Міністрів в рамках ослаблення карантину дозволив проведення богослужінь та спортивних змагань без глядачів з 22 травня.