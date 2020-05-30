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30 травня 2020, субота, 10:44 9
Суспільство 2020-05-30T11:30:01+03:00
Українські Новини
За добу на COVID-19 у Києві захворіло 55 осіб. Всього зафіксовано 2 904 хворих

За добу на COVID-19 у Києві захворіло 55 осіб. Всього зафіксовано 2 904 хворих

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, Коронавірус, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Кількість хворих на коронавірус в Києві 29 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 55 чоловік до 2 904, померлих - на 1 людини до 66.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом у 55 чоловік. 7 з них - медики. Один випадок - смерть", - написав він.

Серед хворих 34 жінки у віці від 21 до 77 років і дівчинка 15 років, а також 19 чоловіків від 21 до 81 років і хлопчик, якому 3 роки.

В лікарні столиці госпіталізовано 13 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 40 осіб, всього за період пандемії - 637 киян.

"Також зазначу, що вчора у місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу", - повідомив мер.

За словами Кличка,1 хворий помер в лікарні, ще 3 госпіталізували з легкою формою, інші мешканці гуртожитку знаходяться на самоізоляції, їх обстежують медики.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 393 до 23 204, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 696 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знижується другий день поспіль і 29 травня зменшилася на 9,2%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 41,2%.

Тим часом у світі знову поставлений сумний антирекорд. За минулу добу, 29 травня, у світі більше 5 тисяч людей померли від коронавірусу, а діагностували хворобу у 116 тисяч нових пацієнтів.

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