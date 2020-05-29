Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось

Количество жителей Киева, в которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков после того, как за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 54 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 65 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Киеве

Заболели:

18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет

29 мужчин возрасте от 26 до 67 лет

3 девочки, которым 4, 8 и 9 лет и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города.

Больше всего заболевших за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек.

25 мая количество заболевших коронавирусом в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек.