Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось

Количество жителей Киева, в которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков после того, как за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 54 жителей столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в Киеве Заболели: 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет 29 мужчин возрасте от 26 до 67 лет 3 девочки, которым 4, 8 и 9 лет и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города. Больше всего заболевших за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев. Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек. 25 мая количество заболевших коронавирусом в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек.