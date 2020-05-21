На Донбассе ранены двое украинских военных, уничтожен один боевик

Вчера, 20 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили два защитника Украины. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Пескова, дважды рядом с Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

“Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения … По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили”, - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановка противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 17 мая Донбассе ранены трое украинских военных, уничтожены двое боевиков.

Также 15 мая на Донбассе в бою ранены двое украинских военных.